¿Cuánto cuesta el OnlyFans de El Babo?

No obstante, son más los usuarios que le recomiendan que es buen momento para retirarse, ‘como los grandes’.

Mientras algunos le dicen que ya no suena como antes, otros lo felicitaron por seguir adelante en el ambiente de la música.

No descarta que en un futuro se anime a mostrarse como lo hizo en su video Piensa en mí.

Pero, hay que dejar en claro que el artista no se unió a esta red social con el único fin de mostrar material explícito.

¿Saldrá a la luz un video íntimo con Karely Ruiz?

Desde hace varios meses se comentó que El Babo haría un video íntimo con Karely Ruiz para OnlyFans. Sería todo un éxito.

Según reportó el portal La Razón de México, la modelo aseguró que sí le gustaría y que ya lo tenían planeado desde tiempo atrás.

«Pero yo tenía novio y como que no me dejaba, pero ahora me vale», expresó la reconocida influencer.

Por último, en esa ocasión dijo que estaban en pláticas para armar algo realmente sorprendente para sus respectivas páginas: «Sin duda, esto se hará realidad», añadió.