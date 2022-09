De acuerdo con el programa de farándula Chisme no like , una empresaria quería contratar a Niurka para que viajara a Estados Unidos, la cubana debía participar en una conferencia de prensa y en un pequeño show de la comunidad LGBT y cuando vieron el costo, le dijeron ‘no gracias’.

La cubana ex de Juan Osorio se ha vuelto muy querida y por eso mismo su fama despegó, para sorpresa de todos nadie se imagina por ofrecer un espectáculo con su presencia. Pero hay personas que se han negado a pagar la gran cantidad de dinero para que la vedette hago un acto.

Luego de que se compartiera la exclusiva en el sitio Chisme No Like, la persona que se comunicó directamente con la actriz, expresó que recibió una serie de insultos por “decir” esas cosas al medio. Dicha conversación fue revelado por el mismo medio, ¿Qué hará Mamá Niu al respecto? ARCHIVADO DE: Niurka show privados

Ante la propuesta, Niurka envió los costos por su participación, los cuales le parecieron excesivos a los organizadores y decidieron no contratarla. Según a lo revelado, cobra alrededor de 10,000 dólares para presentarse durante dos horas, además, una de las cláusulas indica que sólo hablará en español y los vuelos deben ser en clase Premier.

La vedette arremete contra todos

Javier Ceriani y Elisa Beristain compartieron una conversación que tuvieron con la empresaria que les dio la información de cuanto cobraba Niurka por cada show, la mujer dijo que la cubana la insultó y también se fue contra el periodista argentino, el cual no se sorprendió. VER VIDEO AQUÍ

“No puedes romper anonimatos y grosera me dijo ‘pend***, pin** vieja, hija de tu p*** madr* y vete a la ver***’. Yo le dije, cómo te consta que soy yo, controle su vocabulario, no estamos en tu rancho”, contó la persona.A esto Niurka le respondió “Me vale mad***, yo no le tengo miedo a nadie, tú vas a ver y te voy a hacer mil cosas y al Ceriani también. ARCHIVADO DE: Niurka show privados