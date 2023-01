Un aspecto que destaca a Luther King de otras formas de activismo es que su lucha se dio siempre en un tono pacífico, no solo con acciones de resistencia en las calles, sino también con palabras de aliento e inspiración, que han quedado grabadas en la historia gracias a su último discurso, ‘I Have a Dream’, que fue recitado a los pies del Lincoln Memorial. Luther King fue asesinado el 4 de abril de 1968.

En Estados Unidos, cada año se celebra el Día de Martin Luther King, uno de los activistas más relevantes no solo del país , sino del mundo entero. Defensor de los derechos civiles en Estados Unidos, Luther King Jr. es recordado por su discurso ‘I Have a Dream’, que recitó a los pies del Lincoln Memorial.

Día de Martin Luther King: ¿Por qué se conmemora?

A partir de su muerte, los trabajadores sindicales de Estados Unidos, y las comunidades más vulnerables, cuyos derechos civiles Luther King había defendido hasta el día de su muerte, reconocieron la necesidad de conmemorar el legado del activista con un día especial; sin embargo, varios intentos por pasar una ley que oficializara la celebración de este día fueron rechazados hasta 1983.

Este día se conmemora para recordar el legado de Martin Luther King, quien murió asesinado el 4 de abril de 1968 mientras se encontraba la habitación número 306 en un motel de Memphis; su último discurso, titulado ‘I’ve Been to the Mountaintop’ mencionó cómo deseaba vivir una vida larga, pero que no le temía a quienes pudieran hacerle daño a causa de su lucha, pues sabía que esta tendría buenos frutos en el futuro.