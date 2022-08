El día se debe a que la familia de Colleen adoptó precisamente a su primer perro de nombre Sheltie de un refugio de animales local el mismo día, y sirvió como homenaje por el gran cariño y el amor que le tenían a su mascota. El can tenía entonces ya 10 años, según El Diario.

¿Cómo puedes consentir a tu mascota?

Si lo que buscas es consentir a tus mascotas este día, diversas empresas ofrecen servicios por única ocasión integrando a dichos animalitos y hacerlos sentir los completos protagonistas. Tal es el caso de Krispy Kreme, en donde en algunas de sus franquicias de EEUU tendrán disponibles “DOGGIE DOUGHNUTS” , sólo el 26 de agosto y hasta agotar existencias.

Estos productos son fabricados por Huds and Toke Pty Ltd, una empresa totalmente acreditada con sede en Sunshine Coast en el estado de Queensland, Australia. Aunque por motivos de sanidad tu mascota no podría ingresar a la tienda, tienes la posibilidad de pasar a comprarle un regalo que seguramente lo hará muy feliz.

Da click aquí para buscar tu sucursal más cercana: https://www.krispykreme.com/promos/doggiedoughnuts