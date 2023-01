¿Cuándo es el Blue Monday y cuál es su significado?

“Decir que un día en especifico es el más triste del año es un tanto aventurado, pues el estado de ánimo de las personas no se constituye de eventos únicos y matemáticos” explicó Rubén Ángel Sillas, especialista en psicología del Tec Monterrey al portal CONECTA.

¿Realmente existe este día?

De acuerdo a un texto publicado por Fundación UNAM, Hugo Sánchez, académico de la Facultad de Psicología, explicó porqué la gente tiende a apoyarse en Blue Monday. Y es que una vez terminada la temporada de fiestas, muchas personas toman el mes de Enero para la evaluación y la autocritica, así como reflexión o incluso melancolía.

Sin embargo, señala que no necesariamente esas acciones en el mes de Enero llegan a una situación patológica. Por medio de twitter la Facultad de Medicina de la UNAM señala que este día no existe y solo es producto de la mercadotecnia, por lo que no debería afectar este día en especifico tu estado de ánimo. ¿Tu te crees afectado por este día?