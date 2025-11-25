¿Cuál es la mejor edad para la jubilación? Te sorprenderá la respuesta

Elegir la mejor edad para la jubilación influye en el monto que recibirás de tus prestaciones federales durante los años de retiro.

La mejor edad para la jubilación influye directamente en tu estabilidad financiera.

Importa porque impacta los Beneficios del Seguro Social que recibirás.

Lo siguiente es evaluar tu salud, ingresos y cuánto quieres trabajar.

Tomar la decisión de cuándo jubilarse no es tan simple como escoger un número.

La edad de retiro afecta cuánto recibirás al mes, cuánto pagas por seguro médico y cuántos años podrás vivir de tus ahorros.

Por eso, entender cómo influye retirarte antes o después puede ayudarte a construir una jubilación más segura y estable.

Mejor edad para la jubilación: lo que dicen los estudios

El momento de retirarse define si tus ahorros durarán lo suficiente.

Jubilarte demasiado pronto puede hacer que tus fondos se agoten antes de tiempo, mientras que hacerlo demasiado tarde puede limitar tu capacidad de disfrutar los años de retiro.

Es una decisión personal basada en salud, necesidades económicas y longevidad familiar, según la SSA.

Según el Estudio de Felicidad en la Jubilación de 2024, muchos estadounidenses consideran que los 63 años son ideales.

Sin embargo, la Administración del Seguro Social reporta que quienes se retiran a los 62 años reciben 30% menos que quienes esperan hasta los 67.

Beneficios del Seguro Social y su relación con tu edad de retiro

Si comienzas a recibir Beneficios del Seguro Social temprano, tu pago mensual será menor, aunque lo recibirás por más tiempo.

Si esperas, recibirás una cantidad mayor pero durante menos años.

También es clave considerar si planeas seguir trabajando durante la jubilación o si cuentas con ingresos adicionales.

Otro elemento decisivo es la cobertura médica.

Medicare no está disponible hasta los 65 años, lo que significa que retirarte antes podría obligarte a pagar seguros privados más costosos.

Impacto en la comunidad latina

Para muchos hispanos en Estados Unidos, las trayectorias laborales suelen incluir trabajos físicos intensos y periodos sin cotización.

Esto reduce los ahorros disponibles y hace más difícil sostener décadas de jubilación.

Por eso, jubilarse temprano puede representar un riesgo mayor.

Además, la longevidad promedio en el país es de 78.4 años, y en muchos casos puede extenderse a los 80 o 90.

Eso implica que un retiro a los 62 puede requerir hasta 30 años de fondos disponibles, una cifra difícil de alcanzar sin planificación previa.

Qué sigue

No existe una mejor edad para la jubilación que funcione para todos, pero sí una estrategia individual que te permita equilibrar salud, ingresos, tiempo y estabilidad.

Lo ideal es evaluar distintos escenarios, estimar cuánto recibirías según la edad y considerar los costos de salud futuros para tomar la decisión más conveniente.