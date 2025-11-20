Buscar
Inicio » Entretenimiento » Cruz Martínez, ex esposo de Alicia Villareal fue vinculado a proceso por violencia familiar

Cruz Martínez, ex esposo de Alicia Villareal fue vinculado a proceso por violencia familiar

Cruz Martínez fue vinculado a proceso por violencia familiar en perjuicio de Alicia Villarreal; autoridades confirmaron la resolución
Por 
2025-11-20T00:05:16+00:00
FOTO MEZCALENT

Publicado el 11/19/2025 a las 19:05

  • Proceso por violencia familiar
  • Medidas cautelares para Martínez
  • Villarreal teme por su vida

El músico y productor Cruz Martínez fue formalmente vinculado a proceso por violencia familiar en perjuicio de su ex esposa, la cantante Alicia Villarreal, una resolución confirmada el 19 de noviembre de 2025.

La determinación incluye señalamientos en las modalidades física, psicológica y patrimonial.

De acuerdo con las autoridades de Nuevo León, el caso del exintegrante de Kumbia Kings entra ahora en una etapa de investigación complementaria.

Cruz Martínez vinculado por violencia familiar

La fiscal Diana Leticia Escobar Rocha detalló que el juez fijó un plazo de dos meses para que el Ministerio Público amplíe la indagatoria.

TE PUEDE INTERESAR: Miss Jamaica es hospitalizada tras fuerte caída en la preliminar de Miss Universo 2025

En este proceso también se toma en cuenta la historia de más de 20 años que compartieron como pareja, según el portal Excelsior.

Las autoridades consideran además la familia que formaron junto a sus dos hijos.

Las medidas cautelares

Como parte de las medidas cautelares impuestas, Martínez tiene prohibido acercarse a Alicia Villarreal.

Tampoco puede frecuentar los lugares que ella visita mientras el caso sigue su curso.

Adicionalmente, el productor deberá presentarse cada quince días ante las autoridades.

Estas obligaciones permanecerán activas durante la investigación complementaria.

Villarreal ha declarado anteriormente que ya había enfrentado episodios de violencia.

Sin embargo, afirmó que fue recientemente cuando llegó a temer por su vida, comentario que generó preocupación entre sus seguidores.

En un comunicado, Cruz Martínez aseguró que dos de las tres acusaciones iniciales fueron desestimadas.

Esos señalamientos correspondían a tentativa de feminicidio y robo, descartados por las autoridades.

El músico aclaró que su vinculación responde únicamente al cargo de violencia familiar.

La postura de las partes y el contexto

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Cruz Martinez (@mtzcruz)

Martínez enfatizó que la vinculación no implica culpabilidad.

Afirmó que esta medida permite continuar la investigación con base en información mínima que el Ministerio Público considera suficiente.

El productor aseguró tener plena confianza en que el último cargo será aclarado.

También señaló que su defensa apenas comienza y agradeció a su familia y al público por el apoyo.

Mientras tanto, el proceso de divorcio entre ambos continúa bajo atención pública.

Tras hacerse público su proceso, Alicia Villarreal confirmó su relación con el influencer Cibad Hernández.

El creador de contenido es 12 años menor que la cantante.

Villarreal incluso presumió un nuevo tatuaje que simboliza el inicio de esta etapa personal.

El gesto no pasó desapercibido, pues en su momento Martínez reaccionó a la noticia en redes sociales.

