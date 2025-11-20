Cruz Martínez, ex esposo de Alicia Villareal fue vinculado a proceso por violencia familiar

Proceso por violencia familiar

Medidas cautelares para Martínez

Villarreal teme por su vida

El músico y productor Cruz Martínez fue formalmente vinculado a proceso por violencia familiar en perjuicio de su ex esposa, la cantante Alicia Villarreal, una resolución confirmada el 19 de noviembre de 2025.

La determinación incluye señalamientos en las modalidades física, psicológica y patrimonial.

De acuerdo con las autoridades de Nuevo León, el caso del exintegrante de Kumbia Kings entra ahora en una etapa de investigación complementaria.

Cruz Martínez vinculado por violencia familiar

¡Cruz Martínez VINCULADO a proceso por presunta VIOLENCIA FAMILIAR contra Alicia Villarreal! Mediante un comunicado ROMPIÓ el SILENCIO y aclaró los detalles de su proceso legal#DePrimeraMano👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/qlALY2HPWI — De Primera Mano (@deprimeramano) November 19, 2025

La fiscal Diana Leticia Escobar Rocha detalló que el juez fijó un plazo de dos meses para que el Ministerio Público amplíe la indagatoria.

TE PUEDE INTERESAR: Miss Jamaica es hospitalizada tras fuerte caída en la preliminar de Miss Universo 2025

En este proceso también se toma en cuenta la historia de más de 20 años que compartieron como pareja, según el portal Excelsior.

Las autoridades consideran además la familia que formaron junto a sus dos hijos.