¡Todo un espectáculo!

Roman Reigns vence a Logan Paul en la WWE Crown Jewel 2022

En otras contiendas, Brock Lesnar supera a Bobby Lashley y The Usos vencieron a The Brawling Brutes

¿Una sorpresa? Roman Reigns venció a Logan Paul en la WWE Crown Jewel 2022 que se llevó a cabo en el Mrsool Park de Riad, Arabia Saudita, Con esto, Tribal Chief es el campeón universal Indiscutido de WWE. Jimmy & Jey Uso aparecieron para ayudar al líder de The Bloodline, una afrenta que fue respondida por Jake Paul.

De acuerdo con información de Fox Sports, dos golpes fueron suficientes de parte del menor de los hermanos Paul para ahuyentar a ‘The Usos’, pero Solo Sikoa también dio un paso al frente y salió en defensa de su linaje. Con Jake rodeado, Logan saltó desde el ring hacia la humanidad de Jimmy & Jey, una distracción por la que pagó un precio muy elevado.

Más resultados de la Crown Jewel 2022

Mientras Brock Lesnar derrotó a Bobby Lashley, Damage CTRL (Dakota Kai & Iyo Sky) hicieron lo mismo con con Alexa Bliss & Asuka para convertirse en las nuevas campeonas en pareja de la WWE. Por otra parte, Drew McIntyre venció a Karrion Kross (con Scarlett) en lucha en jaula de acero y The Judgement Day derrotó a The O. C.

Lo que tienes que saber

También, Braun Strowman derrotó a Omos y The Usos (Jey Uso & Jimmy Uso) vencieron a The Brawling Brutes (Ridge Holland & Butch) para retener el Campeonato en pareja de la WWE. Bianca Belair acabó con Bayley y retuvo el campeonato femenil de RAW (Archivado como: Roman Reigns venció a Logan Paul en la WWE Crown Jewel 2022).