Crónica: “Yo no soy una asesina. Tengo problemas mentales”

Hispana condenada denuncia irregularidades en su caso

La mexicana asegura que la han violado físicamente y de sus derechos Crónica asesina problemas mentales. Berenice Jaramillo Hernández, de 28 años, está consciente de que nunca más será una mujer libre. Y es que enfrenta una condena de dos cadenas perpetuas, una por cada persona que mató. Y lo peor es que las víctimas no fueron individuos cualquiera, sino que sus propios hijitos, Mateo y Katherine, de cinco y seis años respectivamente y ambos de apellido Miranda Jaramillo. Este sonado crimen ocurrió en el hogar de la familia en Gainesville, Georgia, la tarde del 11 de diciembre de 2021. Ese fatídico día, Berenice cansada de la vida tomó un cuchillo de cocina y decidió ponerle un punto final a su existencia y a la de sus dos pequeños vástagos. Los mató primero a ellos a puñaladas y luego intentó estrangularse a sí misma, pero fracasó en el intento. "Estoy mal de mi cabeza" Cuando la policía llegó al domicilio, encontraron un charco de sangre. Ella sobrevivió, más no sus dos inocentes criaturas. Tras ser apuñalados murieron desangrados. La mexicana fue acusada de doble homicidio y en julio del 2022, se declaró culpable ante un tribunal del condado de Hall y la sentenciaron a dos cadenas perpetuas sin posibilidad de salir bajo libertad condicional. Ayer, Berenice me llamó desde la Prisión Estatal del condado de Pulaski, donde se encuentra cumpliendo su condena para contarme una serie de situaciones desagradables que le ha tocado vivir desde que cometió el atroz crimen. En primer lugar, me dijo que ella no es ninguna asesina, sino que una mujer con problemas mentales que requiere atención inmediata.

Alega que le han violado sus derechos y hasta físicamente Berenice me contó que tanto la policía local como la Fiscalía del Distrito Norte la trataron como una criminal y que fue interrogada de manera indiscriminada y sin presencia de un abogado defensor y para colmo de males, sin la ayuda de un intérprete. Sostiene que, al verse acorralada, decidió aceptar una oferta de las autoridades, algo de lo cual ahora se arrepiente. "Yo estaba sufriendo abusos y violencia doméstica, pero a nadie le importó. Adoraba a mis hijos así que en mis cinco sentidos habría sido incapaz de hacerles daño", expuso la acongojada mujer a MundoNow. "Nunca me leyeron mis derechos ni me advirtieron que todo lo que dijera sería usado en mi contra. Me presionaron a declararme culpable", agregó.

¡Cadena perpetua o pena capital! De acuerdo con Berenice, la Fiscalía le dijo que sería encontrada culpable en la corte y condenada a la pena de muerte. "Sino quieres ser ejecutada, te recomendamos que te declares culpable y así te daremos prisión de por vida. Son tus únicas dos opciones que tienes", asegura que le dijeron los investigadores a cargo de su caso. Y como no estaba debidamente representada ni entendía bien el proceso, aceptó la propuesta, logrando así que la sentenciaran a dos cadenas perpetuas, una por cada niño que mató. Hoy que ya se siente mejor de sus facultades mentales, quiere que su juicio previo sea revocado y se lleva a cabo uno nuevo para poder defenderse de manera adecuada.

Para colmo de males, cuenta que la acaban de violar Según la mexicana, la tortura de estar encarcelada y sin familia por haber cometido una locura durante un momento de trastorno le ha salido mucho más caro de lo que pensaba. Y es que dice que hace días la violaron tres mujeres con quienes comparte celda en la cárcel de Pulaski y las cuales desde que fue trasladada ahí en calidad de reclusa pusieron sus ojos en ella. "Fue terrible. Me abusaron físicamente y nadie hizo nada para evitarlo. Ya lo reporté, pero parece que tampoco a nadie le importa lo que me ocurra. Soy un ser humano que aún tiene derechos, pero me tratan como el peor monstruo. ¡Exijo justicia!", imploró la mexicana. Gracias por leer mi crónica de hoy en MundoNow Hasta la próxima.

