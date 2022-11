Crónica: Venezolana se quiso pasar de lista con el oficial Peña

Al final, de nada le sirvieron todos sus esfuerzos pues acabó presa

Tras ser arrestada le pidió que también se llevara detenida a sus amigas Crónica Venezolana oficial Peña. Se nos ha advertido una y mil veces que no es buena decisión ponernos a manejar un vehículo cuando sabemos que hemos tomado, pero por alguna razón, nos cuesta entender y nunca falta la gente terca que tira a las calles intoxicado arriesgando su propia vida y peor aún, la de seres inocentes que nada tienen que ver con sus irresponsabilidades. Uno de esos casos es el de Leanth Carolina Albornoz Escalona, una joven venezolana de 26 años, la cual acaba de ser arrestada en Georgia nada más ni nada menos que por el mismísimo oficial Benny Peña, uno de los policías del estado con más experiencia para detectar y aprehender a conductores borrachos. Le evadía al patrullero sus preguntas En el video que me proporcionó el Departamento de Policía de la ciudad de Norcross se puede apreciar claramente cómo la muchacha suramericana se la quiso llevar de demasiado astuta con el uniformado, pero al final, cuando todas sus mentiras quedaron al descubierto terminó literalmente suplicándole clemencia. Desde que Peña la bajó del auto y le explicó que la acababan de detener porque iba manejando con sus luces apagadas y de paso, saliéndose de su respectivo carril, la mujer comenzó a echarle toda clase de cuentos. “Uy qué frío hace”, le decía ‘la chama’ mientras que él le hacía alguna pregunta, a manera de cambiarle la plática. Archivado como: Crónica Venezolana oficial Peña

Después comenzó a echarle mentiras Cuando Peña la cuestionó sobre cuánto había tomado esa noche, la chica le respondió que absolutamente nada. “Pero puedo sentir el olor a licor que sale de ti”, le replicó el representante de la ley y el orden. “Es que trabajo en un bar y se me pegan toda clase de olores”, le respondió muy segura la venezolana. Luego, Peña le recalcó que sentía el olor que emanaba de su boca, pero ella le insistió que no había bebido ni siquiera una. “Has estado borracha antes”, le volvió a preguntar el agente dominicano. “Sí, pero hace mucho tiempo. Ahora estoy bien”, le aseguró la mujer. “Ok, vamos entonces a hacerte algunas pruebas para verificar eso”, le dijo Peña. Archivado como: Crónica Venezolana oficial Peña

Hasta entonces aceptó de que sí había bebido “Está bien. No te voy a seguir negando que sí tomé, pero solo una”, le confesó la mujer. “Me dijiste que no. ¿Por qué me mientes?”, le reclamó el policía. Ella guardó silencio. “¿Y del 1 al 10 cómo tú te sientes para manejar?”, le volvió a preguntar. “20”, le respondió la suramericana de manera tajante. “Dije que del 1 al 10”, le reprochó Peña. “Pues 10 entonces”. De inmediato comenzó a efectuarle las respectivas pruebas para medir su nivel de alcohol en su organismo, que, de acuerdo con la ley de Georgia, no puede superar el 0.08mm en el organismo. El que anda por arriba de eso, ya está quebrantando el reglamento vial y cometiendo un delito conocido en inglés como DUI (conducir bajo la influencia). Archivado como: Crónica Venezolana oficial Peña

Fue apresada en el acto tras quedar en evidencia Ninguna de las pruebas y exámenes a los cuales Leanth Carolina fue sometida logró superarlos con éxito, así que la esposaron en el acto bajo el cargo de DUI y conducir sin contar con una licencia válida. Entonces la chica comenzó con otra clase de estrategias para poder ser transportada de una manera más cómoda. “Sé que me vas a llevar a la cárcel, pero por favor quítame las esposas. Es que no las aguanto. Me lastiman”, le imploró al agente. “No puedo hacer eso. Estás arrestada. Te imaginas si le quito las esposas a todos los prisioneros. Algo podría pasarme”, le respondió Peña. “Y yo ¿qué te podría hacer de malo a ti”, le respondió la ‘chama’ con su tradicional acento venezolano. Archivado como: Crónica Venezolana oficial Peña

Su multa fue de casi 3 mil dólares Al ver que ya no tenía escapatoria, la ‘chama’ literalmente delató a sus amigas de parranda. “Oye pero por qué me llevas solo a mí. Mis amigas también han tomado”, le reprochó. “Pues porque ella no iban conduciendo. Tú sí”, le dijo Peña, a lo cual ella no tuvo más remedio que quedarse callada. A pesar de todos sus ruegos, Leanth Carolina fue transportada esposada a la cárcel del condado de Gwinnett. Ahí tuvo que cancelar casi 3 mil dólares para poder recuperar su libertad. Obviamente, aunque ya está libre, eso no significa que su caso ya ha siso cerrado. De hecho, su tormenta apenas comienza. Le tocará conseguir un buen abogado para que la defienda de las acusaciones en su contra, sumado a los costos del uso de corte y multas, podría superar fácilmente los 15 mil dólares. Le saldrá cara la broma, pero pudo ser peor, en caso de que se viera involucrada en un accidente, así que al menos tiene otra oportunidad para aprender la lección y no volver a cometer el mismo error. Gracias por leer mi crónica de hoy en MundoNow Hasta la próxima. Archivado como: Crónica Venezolana oficial Peña