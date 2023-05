Crónica: ¡Vámonos! policía se hace famoso por lo que pidió a inmigrante

Moore le dijo a la mayor de ellos y que al parecer es quien los lidera, de que no fuera a hacerse la que no hablaba inglés. “No trates de jugar conmigo que tu entiendes lo que te digo”, le indicó prácticamente de entrada, a lo cual la mujer le respondió afirmativamente. Después la cuestionó sobre dónde había dejado esta vez escondida su camioneta.

Reacciones encontradas entre la audiencia

“Se supone que un oficial debe ser ejemplo al abordar a alguien y hacerlo con respeto. Rumania no es México así es que no se vale que usara esa frase ‘vámonos’. Solo porque alguien no habla inglés no significa que es mexicano. Sino tienes suficiente paciencia para lidiar con situaciones como esta, búscate otra forma de ganarte la vida”, le cuestionó en Facebook Valdo Gutiérrez.

Pero hay muchas otras personas que aplaudieron la labor del uniformado y hasta le pidieron que se mudase para sus estados. “Los gitanos están regados por todos lados pidiendo dinero casi a la fuerza y con los ojos le muestran odio a uno cuando no les da. Qué bueno que los están poniendo en orden allá en Georgia”, dijo otro seguidor en TicTok. Y tú que me lees, ¿qué piensas sobre esta gente? Gracias por leer mi crónica de hoy en MundoNow Hasta la próxima. Archivado como: Crónica Vámonos policía inmigrante.