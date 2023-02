Crónica: ¡Urgente! Policía lanza alerta por niño especial perdido

El menor latino ha desaparecido en circunstancias sumamente extraña

Su familia está angustiada porque sufre de autismo y otras deficiencias mentales

Alejandro Carranza, de 16 años de extravió la mañana del pasado lunes 30 de enero en el condado de Clayton, Georgia. El menor fue reportado como desaparecido por sus familiares en los alrededores del Home Depot de Mount Zion Road, en la ciudad de Morrow. La policía local activó una alerta porque el niño sufre de autismo y además tiene otras limitaciones mentales.

Cuando se extravió estaba abordo de una camioneta Toyota Highlander color dorado modelo 2006 con placas de GA#BRZ4875. Dicho vehículo fue captado en horas de la tarde de ese mismo día por unas cámaras de vigilancia en Hamilton Mill, de la ciudad de Buford, condado de Gwinnett a más de una hora de camino. Se desconoce quién lo conducía o si el niño iba a bordo.

Es imposible que se haya ido por cuenta propia

Alejandro se quedó ahí solito mientras que sus padres efectuaban algunas compras. Al regresar él ya no estaba ni tampoco el carro, pero no sabe conducir, así que no pudo habérselo llevado por su cuenta. Alejandro es descrito como un niño hispano que tiene pelo negro, ojos cafés y mide 5’08” y pesa 180 libras. Vestía un suéter verde oscuro y pantalones verdes.

Ya son dos días sin que sus padres sepan nada sobre su ubicación. Lo han buscado a lo largo de la Interestatal 85 incluso en los estados aledaños, pero nadie les da razón sobre él. Es urgente que si lo ha visto o sabe algo sobre su paradero llame de inmediato a las autoridades al (770) 477-3550 o directamente al 911. Por favor ayúdenme a pasar la voz. Gracias por leer mi crónica de hoy en MundoNow Hasta la próxima.