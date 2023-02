Ahora si los insultamos verbalmente hasta más no poder y llegamos al punto de quererlos intimidar o amedrentar de alguna manera, claro que sí pueden arrestarlo a uno, aunque no los hallamos agredido físicamente. A eso se le llama conducta desordenada u obstrucción a la justicia, que es el cargo que le impusieron a la señora Viviana Patricia Montero Sandoval. Archivado como: Crónica tica arresto familiar.

¿Podemos negarnos a firmar las multas?

Ahora el negarnos a firmar la multa, ya eso sí es un delito que conlleva a la prisión. Y es que lo que mucha gente no sabe es que acá firmar el famoso ‘ticket’ es solo para dejar constancia de que lo hemos recibido, no quiere decir que estamos aceptando culpabilidad, ni que el policía que nos está multando o citando tiene la razón.

Las autoridades no han revelado el parentesco de la persona que iba como chofer cuando arrestaron a la centroamericana. No me extrañaría que hubiera sido alguien muy cercano, como para que le tuviera tanta confianza de prestarle su vehículo, pero eso no le daba derecho de comportarse mal con los agentes. Hubiera recibido su multa y ya. Asunto cerrado. Aprendamos de los errores ajenos. Gracias por leer mi crónica de hoy en MundoNow Hasta la próxima. Archivado como: Crónica tica arresto familiar.