Crónica: La temida HB-1105 ahora sí ya es ley

Crónica temida HB1105 ley. Hacía más de una década que en Georgia no era aprobada ninguna ley antiinmigrante, pero eso cambió en la Legislatura de este año.

Ahora no, absolutamente todos estarán obligados a indagar en el estatus legal de cada foráneo que caiga preso y de reportar de inmediato con ICE a quienes carezcan de papeles.

Pero en teoría no será así. Esta legislación estatal es exactamente igual a lo que hacía el programa federal 287(g), el cual era voluntario, lo tenían los Sheriff que así lo deseaban.

Pero sí tienes carro, placas y seguro vehicular a tu nombre, el patrullero que te pare se dará cuenta que resides acá y quedará bajo su criterio si te acepta la licencia de otra parte o no.

¿Los policías le pedirán papeles a uno en la calle solo por parecer hispano? No. La ley no les avala eso. Solo a quienes sean arrestados incluso por faltas menores de tránsito.

Podrías negarte a responder preguntas, pero…

Si voy a visitar a un familiar a la cárcel ¿me podrán arrestar y deportar? No, porque eso no representa ningún delito. Es solo si vas a prisión en calidad de detenido y no como visita.

En caso de que me arresten por algo ¿cómo se darán cuenta que soy indocumentado? Sencillo. Te cuestionarán si naciste aquí y sino das un número de seguro social con eso bastará.

¿Puedo negarme a responder de dónde soy y si tengo estatus o no? Legalmente no estás obligado a responder ninguna pregunta, pero tampoco puedes mentir sobre tu identidad.

Si das datos falsos, tarde o temprano lo descubrirán y es solamente perjudicará tu problema legal.