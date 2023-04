Nadie resultó herido en el incidente

“La gente de alrededor temía que fuera a tratarse de alguien preparándose para llevar a cabo un tiroteo masivo, pero nuestros oficiales lograron poner al sospechoso bajo arresto sin ningún contratiempo. Nadie resultó herido en ese operativo. El sujeto fue acusado de alteración del orden público y conducta desordenada bajo la influencia de las drogas”, reportó la agencia policial en su página de Facebook.

Después del reciente tiroteo violento en el colegio religioso de Nashville, Tennessee, donde murieron seis personas, entre ellas tres estudiantes, no me extraña que los testigos de este sujeto armado hayan entrado en pánico. Gracias a Dios en este caso no se trataba de algo así, pero de todas maneras, la policía tenía que responder. Ojalá no tengamos que reportar más tragedias de esa clase. Gracias por leer mi crónica de hoy en MundoNow Hasta la próxima. Archivado como: Crónica sujeto rifle pánico.