La policía indica que su modus operandi era pedirles miles de dólares en concepto de pago inicial y luego les solicitaban que volvieran al día siguiente a llenar el papeleo y llevarse el automotor. Fueron 12 las personas que creyeron su cuento, pero al regresar, les decían que "desafortunadamente no habían calificado para el préstamo".

Pero del dinero no había tales de retorno

Hasta ahí no pasaba nada, pero el fraude se daba que cuando los frustrados clientes les pedían el dinero que habían dado el día anterior. La respuesta era un rotundo NO bajo el argumento de que eran las políticas del concesionario que en caso de “créditos denegados” no había retorno de nada. Los sospechosos son Alexander Weigard, de 27 años, e Ibrahim Ali, de 30.

En contra de ambos ya hay órdenes de captura, pero permanecen prófugos. Se cree que Weigard y Ali utilizaban las redes sociales para atraer a sus víctimas al dealer y luego, les hacían creer que las compañías Atlanta Highline Motors y Atlanta Motor Source, les podrían facilitar los préstamos, pero ambas eran empresas ficticias.