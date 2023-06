Las víctimas mortales fueron identificadas como: Edwin Geovanny Salmerón, de 37 años, Luis Alonzo Salgado Rivas, de 41 y Kevin Josué Vallecillo Mendoza, quien tenía apenas 23 años, todos eran residentes de la localidad de Woodbridge. La persona que resultó baleada pero que sobrevivió no ha sido identificada, aunque sí se ha confirmado que se trata de otro hombre. Archivado como: Crónica salvaje tipo hombres

Otra fiesta entre familiares y amigos cercanos acabó en tragedia el pasado fin de semana en el estado de Virginia. Pero en esta ocasión no solo hubo una persona fallecida, como en los tres festejos similares que les hemos reportado en los meses recientes en Georgia, sino que ahora, fueron tres los muertos y otro individuo más que fue baleado y que se salvó de milagro.

Está prófugo de la justicia y el Departamento de Policía del condado de Prince William hasta ha ofrecido una recompensa de 10 mil dólares a la persona que les brinde información que pueda llevarlos a la captura del sospechoso, a quien como era de esperarse, consideran armado y peligroso y no es para menos, pues "mató a tres a sangre fría" indican los reportes oficiales.

“No fue un ataque indiscriminado o al azar”

Las autoridades han dejado en claro de que este violento incidente no se trató de un caso como los que han sonado últimamente en las noticias alrededor de todo el país, de asesinos armados que ingresan a lugares concurridos a matar a gente que se les cruza por su camino, sino que fue un ataque entre tipos que se conocían perfectamente.

No se ha revelado si había algún parentesco entre ellos o si simplemente eran amigos o conocidos, pero sí se sabe que todas las víctimas, incluso los testigos, muchos de los cuales se fueron de la casa antes de que arribara la policía, conocían muy bien a Donald, quien mide 5'10, pesa unas 240 libras, tiene cabello negro y ojos cafés. Si lo ha visto sabe algo sobre su paradero, no dude en llamar al 911 y por favor, no trate de confrontarlo. Gracias por leer mi crónica de hoy en MundoNow Hasta la próxima.