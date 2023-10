“Delincuentes no son bienvenidos aquí”

En dicho mensaje se les avisa la identidad del sospechoso, el cargo por el cual está prófugo, en qué auto transita y dónde exactamente se ubica.

Tras recibir esa notificación, las autoridades salen a perseguirle la pista al individuo.

Cuando es algo relativamente leve solo va uno máximo dos agentes.

Por ejemplo, cuando se trata de alguien que no ha comparecido en corte, que no pagó una multa de tránsito a tiempo, o se negó a cancelar la manutención de sus hijos, etc.