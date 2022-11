Crónica: Por saber si era el papá de una criatura cae preso

La policía lo estaba buscando desde hacía casi cuatro décadas

El hombre se practicó una prueba de ADN y se delató a si mismo

Crónica papá criatura preso. Los exámenes de ADN se han convertido en un método efectivo para estar seguro de que a uno de hombre no le meten gato por liebre, o sea que no lo ponen a criar un hijo ajeno. También ha sido conveniente para las mujeres cuyas exparejas no se querían hacer cargo de sus vástagos alegando de que no eran suyos.

Sin embargo, como todo, no siempre se puede salir ganando y la historia que les expondré hoy es un claro ejemplo de ello. Resulta que un sujeto que quería verificar la paternidad de un muchacho que le decían era hijo suyo, se practicó las pruebas de ADN y desconozco cuál fue el resultado que obtuvo, pero lo que sí es un hecho, es que por haberse hecho esa prueba, acabó preso.

Los análisis lo delataron ante las autoridades

Resulta ser que a dicho hombre, que hoy tiene 61 años, lo estaban buscando desde hace casi cuatro décadas. En 1983 ocurrieron dos crímenes. Dos mujeres jóvenes fueron violadas y posteriormente salvajemente asesinadas, en hechos y lugares completamente distantes y separados, así que las autoridades creían que se trataba de casos aislados.

Este doble crimen estuvo durante muchos años entre “los casos congelados”, pero a mediados del año 2000, cuando comenzaron a usarse los ADN, la policía rápidamente determinó que el causante en ambos asesinatos había sido el mismo sujeto, pero a pesar de ello, no pudieron identificarlo hasta apenas la semana pasada. Archivado como: Crónica papá criatura preso.