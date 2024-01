Crónica: ¡Qué triste! Resultó ser su propia hija

A la pobre Elba la mataron.

Murió frente a Walmart.

La verduga de esta madre latina no fue una desconocida.

La semana pasada se registró un horrible crimen en las afueras de una tienda Walmart en California.

Una señora hispana recibió una puñalada letal a plena luz del día y aunque recibió primeros auxilios casi de inmediato, no pudieron salvarle la vida.

Elba Estrada, de 53 años; fue declarada muerta en la escena y de la persona que le incrustó esa arma blanca no había ni rastros.

Pero la policía no descansó hasta identificar y atrapar al criminal, que al final resultó no ser un hombre, sino que una mujer y no cualquiera…

Cae la hija como principal y única sospechosa

Este lunes, las autoridades apresaron a la presunta responsable de este asesinato y resultó ser no una desconocida.

De acuerdo con los reportes oficiales, se trata de la propia hija de la víctima, quien ha sido identificada como Marilyn Cárdenas, de 22 años.

Se supone que madre e hija ya no estaban viviendo juntas, pero se desconoce desde hace cuánto tiempo.

Otra cosa que nadie sabe hasta hoy es el móvil, el motivo por el cual decidió atacarla de esa manera tan salvaje.