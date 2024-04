No parece que sea latino, pero bueno…

Corríjanme ustedes si yo estoy mal, pero no sé de dónde la policía sacó que Shane McCall es hispano.

Para nada aparenta serlo y ni siquiera el nombre de alguien de los nuestros tiene, pero bueno, voy a darles el beneficio de la duda.

Ya le pregunté a las autoridades del porqué dicen que es de nuestra raza, pero aún no me han respondido y no es porque me sienta ofendido ni nada por el estilo.

Es simplemente curiosidad.