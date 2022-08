Al ver la camioneta mal parqueada, dos uniformados decidieron abordar al conductor para ponerle una multa. Cuando lo abordaron, supieron que se trataba de Luciano y de su novia, una muchacha también hispana. El chofer no pudo presentar una licencia válida, razón por lo cual lo arrestaron en el acto.

Luciano Domínguez ya tenía antecedentes por lo mismo

Apenas hace un par de años Luciano fue arrestado, pero esa vez por la policía del condado bajo exactamente las mismas imputaciones: conducir sin licencia y posesión de metanfetaminas. En esa ocasión también salió libre tras pagar una fianza de tres mil dólares y por lo visto, no aprendió la lección.

Esto me hace pensar en que no es bueno del todo que las autoridades sean tan condescendientes con los detenidos. Este tipo tiene suerte de estar cometiendo tantas fechorías hoy, cuando el alguacil es un demócrata que se considera aliado de los inmigrantes y enemigo de ICE. De lo contrario, ya habría sido deportado. Conozco hispanos que por mucho menos de eso gastaron miles de dólares y pasaron meses en prisión, para que al final, los expulsaran del país. Ojalá que Luciano cambie y no siga desaprovechando las oportunidades y de paso haciéndonos quedar tan mal. Gracias por leer mi crónica de hoy en MundoNow Hasta la próxima. Archivado como: Crónica hispano noche placentera.