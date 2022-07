Entre ellos se encuentra Alex Romero Padilla, un hondureño de 27 años. Resulta que este hombre se estrelló en la parte de atrás de otro carro y cuando la policía llegó al lugar, se dio cuenta de que no se encontraba en todas sus facultades mentales ya que aparentaba haber tomado licor más de la cuenta. Archivado como: Crónica Policía arresta hondureño.

Entre los detenidos y multados, se encontraba tanto hombres como mujeres de todas las razas y, como era de esperarse, los latinos no fueron la excepción. Varios inmigrantes latinoamericanos fueron sorprendidos tras el volante tras haber consumido drogas o bebidas embriagantes, un delito conocido en inglés como DUI.

Gracias a este mega operativo que se llevó a cabo no solo en el área metropolitana de Atlanta, sino que también en las zonas rurales, muchas personas fueron arrestadas e infraccionadas. La policía espera que con esta clase acciones, los choferes irresponsables aprendan la lección y en adelante, manejen decentemente antes de que vayan a provocar una tragedia.

Le llamaron a un oficial latino

Como el chofer catracho no hablaba absolutamente nada de inglés, los uniformados tuvieron muchos problemas para poder comunicarse con él, así es que pidieron apoyo a un oficial bilingüe. La primera en acudir a su llamado fue la agente Román, quien nomás llegar le pidió en español a Alex que se bajara del coche.

"¿Cuánto tomaste este día?", le preguntó. "Nada", le respondió de inmediato el catracho. "No me mientras, yo sé que estás bebido", le insistió la representante de la ley y el orden. "Solo dos…". "Está bien, vamos a hacerte algunas pruebas entonces para ver si eso es cierto", le indicó Román. "Si me vas a arrestar, hazlo, no tienes que ponerme a hacer cosas", le pidió el hombre.