Crónica: Policía arresta a hispano y lo acusa de ser un pirómano

Sebastián le prendió fuego a su apartamento y se pasó de descarado

Autoridades no se explican cómo fue tan cínico de quedarse a ver el siniestro

Crónica arresta hispano pirómano. Por lo general cuando alguien comete a propósito un delito grave lo que menos hace es quedarse a esperar a que llegue la policía para arrestarlo. Pero hay ocasiones en que los mismos autores no solo disfrutan viendo la conclusión de sus fechorías, sino que tienen un comportamiento tan extraño que hasta ellos mismos las reportan.

Este al parecer fue exactamente el caso de Sebastián Pérez, un hispano de 25 años, quien la semana pasada fue arrestado por las autoridades del condado de Cobb, en Georgia. La policía asegura de que el imputado de la nada, sin razón alguna agarró un encendedor y le prendió fuego a los dos colchones que había en su apartamento en la ciudad de Mableton.

Los bomberos llegaron al lugar tras ser alertados

Curiosamente, cuando el domicilio empezó a arder en llamas, el imputado se salió de inmediato y llamó al 911 para reportar que había un “terrible incendio” en su hogar. Cuando llegaron los bomberos en cuestión de minutos, lograron apagar el fuego y lo interrogaron sobre cómo había comenzado todo. Este sin titubear les contó todita la verdad.

Les confesó que él lo había iniciado porque tenía intenciones de acabar con su vida, porque había caído en cuenta de que él no era un hombre responsable con sus allegados al no ayudarles económicamente como debía. “Quería acabar de una vez con todo ese dolor que le he causado a quienes me aman”, les dijo. Archivado como: Crónica arresta hispano pirómano