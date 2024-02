Crónica: Pide dinero y reacciona mal cuando no le dan

Además de eso, los insultó como quiso. El padre de familia trató de calmarlo pidiéndole que respetara sus hijos, pero a este no le importó.

Todo indica que se sacó sus genitales y se puso a hacer pipí ahí mismo frente a la familia a manera de venganza por no haberle dado dinero.

Ellos medio asustados por la sorpresa le dijeron que no traía ‘cash’ en ese momento, algo que a él no le cayó nada en gracia.

De hecho, llegó al punto de lanzarle una botella de cerveza, por lo cual ellos no tuvieron más remedio que llamar al 911 para denunciarlo.

Al ver que lo estaba mordiendo y para evitar ser detenido, Álvarez Salinas empezó a pegarle patadas y golpes al can, pero ni así logró que este lo soltara.

Tras la segunda colisión, el sujeto se echó a correr con la idea de evadir a las autoridades, pero no lo logró.

Se la verá difícil en los tribunales

Se le acusa de intento de robo, abandonar la escena de un choque que causó lesiones, exposición de órganos sexuales en público, agresión y resistencia.

El Sheriff también lo acusó de resistirse al arresto con violencia y de agredir a un oficial de la ley (el perro policía).

Sin duda alguna los vicios no dejan nada bueno en los pobres adictos, solo meterlos en líos. Pedir se vale, pero exigir y hasta agredir si a uno no le dan, eso no tiene justificación alguna.

