Obviamente él no fue capaz de entender eso y de inmediato comenzó a amenazarme: “Te voy a matar”, “Ya sé dónde encontrarte cul…”, “Vamos a ir por ti y te vas a arrepentir”, me indicó, entre muchas otras cosas feas.

Debido a que Jesús de Nazareth estaba de grosero, también de una forma cortante le dije que no quitaría nada y le aclaré de que no necesitaba de su permiso para subir su información.

Estaba evidentemente molesto y tras decirme todo tipo de groserías, comenzó a exigirme que eliminara la publicación alegando que no tenía derecho de haberla subido.

Pero, de todas maneras, a él no le cayó en gracia de que su foto e historia estuviera expuesta y me contactó por medio de mi cuenta en Instagram para insultarme, primeramente.

El chico había caído preso por cometer una serie de infracciones de tránsito y su nombre se me hizo muy curioso, razón por la cual decidí publicarlo, claro sin desacreditarlo de ninguna forma.

Esta semana me pasó algo interesante, pero a la vez muy desagradable. Un miembro de nuestra comunidad me advirtió claramente que “me iban a asesinar”.

Luego de semejantes mensajes intimidatorios, subí otra vez la fotografía de Jesús de Nazareth tanto en Facebook como en Instagram y contarles a mis seguidores lo que me había pasado.

Un par de minutos después el chamaco deshizo todos sus mensajes, así que ya no son visibles, pero demasiado tarde, pues le había tomado una captura de pantalla a todos ellos.

Reconoció su error y me pidió disculpas

Y no necesariamente lo haría por temor, pues no es la primera vez y seguramente tampoco será la última que alguien trata de atemorizarme con algo así. Literalmente, ya estoy acostumbrado.

Tras verse nuevamente en el ojo del huracán, Jesús de Nazareth me volvió a escribir. Esta vez más tranquilo. Me confesó que sabía que había cometido un tremendo error al amenazarme.

También me pidió que lo perdonara por su falta la cual había cometido en un momento de mucho coraje. Y de paso, me solicitó que por favor no lo denunciara con la policía.

No lo culpo. Él sabía perfectamente que con las evidencias que tenía en su contra era seguro que sería arrestado nuevamente y que le podían dar mucho tiempo tras las rejas. Eso en nada le habría servido más que para seguir dañando sus antecedentes.