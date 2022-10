Crónica: “Mi papá acaba de violarme en el baño de nuestra casa”

Félix Lazo rompió récord como lujurioso al ultrajar a su propia niña

El tipo aprovechó cuando su esposa visitaba a su padre enfermo en el hospital

Crónica papá acaba violarme. Yo creía haberlo visto todo, pero a diario me sorprendo cuando me entero de muchas de las cosas desagradables que ocurren a nuestro alrededor. El caso que les traigo hoy parece sacado de una historia de terror o de alguna película de psicópatas, pero no lo es, ocurrió en realidad y aquí mismo en Georgia, a la vuelta de nuestra esquina.

María (nombre ficticio), de 13 años, le contó a su papá, Félix Vences Lazo, de 35 años, que tenía un fuerte dolor de vientre porque estaba atravesando por su periodo menstrual. En lugar de darle una pastilla o algo para mermar su pesar, lo que este extraño hombre hizo fue prenderse en lujuria al escuchar sobre su situación.

Esperó a que su mujer se fuera al hospital

La esposa de Félix tenía que salir de casa pronto para ir a visitar a su padre enfermo que estaba ingresado en un centro asistencial. Más tardó ella en irse, que él en buscar el momento para consumar la peor de las locuras que un progenitor podría llegar a cometer con sus propios vástagos, como lo es el incesto.

Ana se metió al baño para tomar una ducha, pero antes se sentó en el inodoro para hacer sus necesidades. En eso estaba cuando entró su papá. Abrió la puerta con un duplicado de la llave e ingresó. La niña pensó que se había equivocado, pero para su desgracia no fue así. La policía asegura que la tomó por la fuerza y la lanzó al suelo. Archivado como: Crónica papá acaba violarme