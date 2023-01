Crónica: Padre mexicano buscado por secuestrar a su propia hija

Hace un par de meses Víctor Flores Enríquez se separó de la que él creía que será la mujer de su vida. Después de vivir juntos y probar por un tiempo, las cosas no funcionaron y por mutuo acuerdo decidieron separarse. Pero había un pequeño inconveniente y es que ya no solo eran los dos adultos, sino que habían procreado a una bella e inocente niña.

Transcurrió el tiempo y no la regresó a su casa

Al cabo de dos horas y media, la madre de Andrea vio que no llegaban y comenzó a llamarle a su ex para que se la devolviera cuanto antes o de lo contrario, tenía que dar parte a las autoridades de que les había desobedecido. Víctor tenía apagado su teléfono. Al no contestarle, fue a buscarlo donde se suponía que estaría con la niña, pero ahí no había ni rastros de él.

La Oficina del Alguacil del condado de San Mateo en California fue notificada al respecto y comenzaron a buscarlos a ambos, pero tampoco tuvieron suerte. Entonces emitieron una orden de arresto en su contra para que cualquier policía o agencia de la ley del país que tenga contacto con él, lo atrapara, pero ni siquiera eso les funcionó.