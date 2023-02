Crónica: Surge otra víctima latina del oficial Miles Bryant

Hoy gracias a una información que me acaba de llegar en exclusiva, me pregunto: ¿Cómo es que Bryant pudo ejercer como representante de la ley y el orden en Estados Unidos? a pesar de que al parecer tenía una mente medio psicópata. En los dos años que fue un oficial del Departamento de Policía de Doraville cometió demasiadas irregularidades.

Fue mucho tiempo de tortura el que les tocó vivir a los allegados de la adolescente, primero al no saber absolutamente nada sobre ella y luego porque su verdugo no aparecía por ningún lado, pero hasta finalmente, ya hay un sospechoso del crimen. Resultó ser lo que muchos ya esperábamos, el mismo tipo que antes solo había sido acusado de haber tirado el cuerpecito desnudo de la niña.

Hoy le están sacando todos los trapitos al sol

Una excompañera de escuela de Bryant y quien reside al lado de la casa donde antes este vivía con sus padres, asegura de que desde que ella era una niña el sujeto la acosaba sexualmente, cuando jugaba afuera de su casa o en la parada del bus escolar y que llegó al punto hasta se metérsele en su casa a robarle su ropa íntima.

“Me di cuenta de que se me estaban perdiendo mis calzones y pusimos varias cámaras. Fue así como vimos que era Miles el que estaba ingresando por la parte de atrás cuando él sabía que no había nadie en la casa”, declaró la chica, hoy de 20 años, a quien para proteger su identidad llamaremos María. “Íbamos a denunciarlo, pero sus padres nos rogaron que no lo hiciéramos”.