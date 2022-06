Crónica: Oficial Peña le echa el guante a pareja de venezolanos

Ambos fueron liberados tras haber pagado sus respectivas fianzas

El uniformado se los llevó presos por haber violado la ley de Georgia

Archivado como: Crónica oficial Peña venezolanos. Se nos ha dicho una y mil veces, que si vamos a fiestas no se nos ocurra por nada en el mundo ponernos a manejar si hemos consumido bebidas embriagantes, pero nunca falta quien lo haga. Por el contrario, sobran esos que se creen no solo valientes, sino que con suficiente suerte de creer que jamás los van a cachar.

Lo que a la mayoría de esos irresponsables no se les ocurre es que cuando una persona ya está bajo la influencia del alcohol u otras drogas, tanto las aptitudes mentales como físicas, ya no responden igual que cuando uno está sobrio, pues todo organismo intoxicado suele presentar evidencias de que no está en sus cinco sentidos.

Crónica oficial Peña venezolanos: Se metió en sentido contrario

Ese fue exactamente el caso de una pareja de hombres venezolanos residentes de Georgia, los cuales iban por una transitada calle de la ciudad de Norcross completamente borrachos. Uno de ellos iba conduciendo una camioneta, mientras que el otro, viajaba como copiloto. Al final, ambos fueron arrestados.

Y es que Diego Ramírez no se percató de que iba manejando en sentido contrario. Tuvo la desgracia de toparse de frente con la patrulla que conducía el oficial Benny Peña, quien al verlo no dudó un solo instante en darse la vuelta y comenzar a perseguirlo, antes de que fuera a causar un accidente fatal.