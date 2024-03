Crónica: Nuevo caso de intolerancia en la vía

Un conductor abatió a golpes a un muchacho

Y todo porque este le sacó el dedo en la calle

Crónica: Lo he dicho una y mil veces, pero toca seguirlo repitiendo, puesto que hay gente que no entiende que hoy en día no se debe andar discutiendo con nadie afuera.

Ayer las autoridades del condado de Gwinnett, Georgia, reportaron el arresto de un hombre estadounidense que literalmente le partió la cara a un jovencito.

El violento incidente ocurrió en un vecindario localizado entre Buford Dam Road y Old Shadburn Ferry Road.

Según los reportes oficiales Andrew Sudderth, de 57 años y un adolescente de 18, se enfrentaron a golpes.

Al parecer, este suceso comenzó cuando ambos hombres manejaban sus vehículos sobre la Peachtree Industrial Boulevard.

Todo indica que Andrew se molestó con el otro porque le sobrepasó de manera inapropiada.

Primero le pitó al otro chofer, quien le respondió mostrándole el dedo de en medio de su mano derecha.