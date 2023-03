Crónica: Noticia desgarradora enluta de nuevo a nuestra comunidad

Hallan muerta a otra chica hispana de Georgia que estaba desaparecida

La policía confirmó que el cuerpo encontrado es el de Adriana Castañeda

Crónica Noticia desgarradora comunidad. Hay duelo en la comunidad hispana de Georgia y no es para menos. Las autoridades acaban de encontrar los restos de una mujer que había sido reportada como desaparecida a principios de este mes. Según el Departamento de Policía del condado Athens-Clarke, (ACCPD), se trata de Adriana Castañeda, de 38 años, de quien los familiares no sabían nada desde el 4 de marzo.

De acuerdo con los reportes oficiales el cadáver de Adriana fue encontrado ayer en medio de unos arbustos a la entrada de una subdivisión en la localidad de Athens. El cuerpo fue enviado a la morgue para efectuarle los respectivos análisis y determinar la causa de la muerte, así como para identificarla, pues no hallaron ningún documento que mostrara de quién se trataba.

Se cree que fue asesinada, pero no dijeron cómo ni dónde

Las autoridades confirmaron hoy que, en efecto, el cadáver corresponde al de Adriana, y también indicaron que su deceso no fue por causas naturales, aunque no dieron mayores detalles sobre el crimen. Tampoco informaron si tienen o no indicios de cómo, dónde y quiénes le arrebataron la vida a la mujer, así que hasta ahora todo sigue siendo un misterio.

La policía está siguiendo muchas pistas, entre ellas el encuentro que la occisa había pautado con un tipo por medio de las redes sociales. Se suponía que él iría a recogerla esa noche y ella le contó que lo iba estar esperando en una esquina, que, por cierto, está muy cerca del sitio en donde encontraron sus restos.