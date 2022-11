Crónica: “Narquitos” hispanos se ponen a pelear entre ellos

La disputa atrajo la atención de la policía y todos acabaron presos

Autoridades confiscaron drogas, armas y mucho dinero en efectivo

Crónica Narquitos hispanos pelear. Siempre me he preguntado cómo es que a alguien que sabe que está haciendo algo malo o ilegal, se le ocurre llamar la atención de la policía de alguna manera, pero he llegado a la conclusión de que se acostumbran tanto a su estilo de vida irregular, al punto de que se confían y es cuando meten la pata hasta bien al fondo.

Todo indica que este es exactamente el caso de un trío de latinos de Georgia que se dedicaba a la venta de estupefacientes en el área metropolitana de Atlanta. Resulta ser que por alguna razón que aún nadie sabe, los tres comenzaron a discutir entre ellos. De ese debate verbal pasaron a un forcejeo y finalmente hasta amenazarse de muerte.

Uno sacó una pistola para intimidar al resto

El Departamento de Policía de la ciudad de Atlanta reportó de que uno de esos sujetos que estaba completamente enojado, desenfundó su arma de fuego y le apuntó a sus compañeros de andadas. Al verse amenazados, alguien de los involucrados llamó al 911 y en cuestión de minutos en la puerta de ese apartamento estaban varios uniformados.

HAY QUE SABER

Los oficiales tocaron con todas sus fuerzas pues sabían de que adentro estaba ocurriendo algo peligroso. Los residentes cayeron en cuenta de que estaban a punto de tirarles la puerta, así que decidieron abrir. Una vez en el interior, comenzaron a interrogarlos a todos por separado, pero los tres coincidían en que “no estaba pasando nada malo entre ellos”. Archivado como: Crónica Narquitos hispanos pelear