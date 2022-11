Niños están recibiendo tratamiento tras quemarse en sus países

Niños hispanos fueron beneficiados



Crónica MundoNow labor humanitaria. Como parte de nuestra campaña ‘Mundo Humanitario’ de MundoNow, en la que esporádicamente publicamos casos de extrema necesidad entre los miembros de nuestra comunidad, se ha logrado bendecir a muchas personas, tanto adultas como niños que estaban viviendo tiempos difíciles ya sea por enfermedades o alguna otra catástrofe repentina.

En esta ocasión nos encontramos en la fría ciudad de Boston, en el estado de Massachussets, visitando el famoso hospital infantil Shriners, uno de los mejores de Estados Unidos y que se especializa en la atención de pequeños que han resultado quemados en todo tipo de accidentes. Acá hay muchos niños latinos en esas condiciones, los cuales han sido traídos a EEUU con visas especiales para que puedan ser tratados.

Crónica MundoNow labor humanitaria: Hay menores de varios países

Entre esos chicos a quienes la vida les ha dado terribles golpes se encuentra Libio, de apenas 13 años. Él se quemó hace un par de años en un accidente en su casa, en su natal República Dominicana. El niño se subió a una silla para prender una candela porque estaba oscuro y se le vino encima. Le prendió el cabello y la ropa que llevaba puesta, quemándole la cara por completo.

“En la escuela me llaman ‘monstruo’ mis compañeros”, me dijo el pequeño, que es la razón por la que este año decidió mejor quedarse en casa y no estudiar más. Su madre me confirmó eso, lo cual me partió el corazón y de paso, me hizo pensar en lo mal que estamos cono sociedad, al no enseñarle a nuestros hijos valores como la compasión. Archivado como: Crónica MundoNow labor humanitaria.