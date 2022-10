Crónica: Mujer castra parcialmente a su pequeño hijastro

En el estado de Carolina del Norte acaba de registrarse un incidente horrible que debería hacernos reflexionar a todos sobre qué estamos haciendo mal como sociedad. Imagínense que arrestaron a una mujer, por suerte no hispana (pues me daría peor vergüenza en caso de que lo fuera) que le hizo un gran daño a una inocente criatura de Dios.

Los trabajadores sociales del Estado también determinaron que las heridas que el niño presentaba en la cara, cabeza, brazos y piernas, no se las pudo haber hecho él mismo mientras jugaba, y mucho menos las lesiones que tenía en sus partes íntimas. De hecho, varias de las marcas primero mencionadas parecían no ser recientes y hasta ya estaban en proceso de sanación.

Típico en muchos padrastros y madrastras

Aunque este caso en particular es bastante inusual debido a que hubo intento de castración, lo cual no es común, lo que sí se da de manera más frecuente es otros tipos de malos tratos verbales, psicológicos, físicos y hasta abusos sexuales por parte de padrastros y madrastras en contra de los hijitos de sus parejas.

Siempre me he preguntado cómo es que es dicen que aman a esa persona, pero no a sus vástagos, con los cuales ya las conocieron y se supone que aceptaron. Pero no se puede generalizar, porque sí sé que hay quienes en verdad se comportan de manera digna y tratan a sus hijastros como hijos propios. Lastimosamente, hoy en día, esos son cada vez más escasos. Gracias por leer mi crónica de hoy en MundoNow Hasta la próxima.