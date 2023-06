Crónica: Mujer estadounidense quiso ayudar a familia de “refugiados”

En esa enorme cartulina, la mujer con evidente apariencia de extranjera indicaba además de que estaban recién llegados al país y que tenían hambre, pero no contaban con dinero, por lo cual “desde lo más profundo de nuestro corazón te imploramos de tu apoyo y que Dios te bendiga”, se lee en el mensaje, que tocó la parte más sensible de Tammy.

Tammy comenzó a cuestionarla sobre su actitud negativa de decir que tenían hambre, pero no aceptar comida y lo que se ganó fue casi una agresión física. De repente se le apareció un hombre con apariencia de latino literalmente exigiéndole que los dejara en paz, que no querían ni necesitaban nada de ella ni siquiera su misericordia.

El tipo también sacó su teléfono y la grabó a ella

“Al fin pude alejarme de esos psicópatas. Lo que me hicieron demuestra que no es alimentos lo que necesitan, algo que me tiene muy enojada”, expuso la mujer en sus redes sociales al mismo tiempo que le pedía a sus contactos en Facebook que lo compartieran para que esta “banda de latinos” no fuera a asaltar a nadie más. “Esto tiene que parar”, concluyó en letras mayúsculas. Lamentable lo que le pasó a esta señora.

Por eso es que muchos dejan de ser buena gente con los demás, al toparse con personas mentirosas y mal agradecidas, pero quiero aportar algo, estoy 100 por ciento seguro de que no lo era, ni él, tampoco la mujer ni los niños que los acompañaban. AL ver el video, quedé convencido de que se trata posiblemente de rumanos, gitanos que están dedicándose mucho a la indigencia últimamente, pero bueno, la víctima de esta historia se dejó guiar por su apariencia al denunciar el hecho. Triste, esto nos hace ver mal a nosotros, que por lo general venimos a este país no a pedir, sino a trabajar y muy duro. Gracias por leer mi crónica de hoy en MundoNow Hasta la próxima. Archivado como: Crónica Mujer familia refugiados