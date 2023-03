El Sheriff declaró que, tras haber grabado ese material a escondidas, el muchacho posteriormente hizo públicos dichos videos con la idea de deleitar a sus amistades y allegados. Todo indica que los subió en la plataforma OnlyFans en los que evidenció que las mujeres no tenían ni idea de que estaban siendo filmadas por quienes creían era una pareja respetuosa.

Según anunció la Oficina del Alguacil de condado de Cumberland en sus redes sociales, Gómez, de 26 años salió tenía no una, sino que varias chicas a su disposición, con las cuales sostuvo encuentros íntimos con el consentimiento de ambas partes. Lo que sí no le dieron permiso fue de que grabara dichos momentos. Eso lo hizo sin el permiso de ellas.

Es muy probable que haya más personas afectadas

Las autoridades comentaron que, aunque tienen un par de víctimas de Gómez, hay otras cuyos videos explícitos teniendo sexo con él también fueron publicados, por lo cual les piden a todas las mujeres que hayan tenido relaciones con él que se avoquen a ellas para verificar que no sean las protagonistas de dicho material.

Planean identificarlas a todas para preguntarles si le dieron permiso a él o no de grabarlas mientras estaban en el acto y posteriormente publicarlas. De resultar que no, le presentarían nuevas acusaciones por lo mismo. Todos esos videos fueron expuestos en el sitio de contenido para adultos OnlyFans y a lo mejor ellas todavía no lo saben. Si se ha acostado con Gómez llame al (910) 677-5450. Gracias por leer mi crónica de hoy en MundoNow Hasta la próxima. Archivado como: Crónica latino estrella porno