Eso sí, aparte de que no podrá en ninguna circunstancia salir de su vivienda, tampoco tendrá permitido volverse a emborrachar, usar ningún tipo de drogas ni poseer armas de fuegos. El juez fue tan considerado con Ernesto que ni siquiera le ordenó colocarse un grillete electrónico para asegurarse de que no fuera a salir de su hogar. Archivado como: Crónica Mexicano condenado cárcel

“Se hizo justicia para mi hermano”

Tras conocer el veredicto, otra hermana de Ernesto, cuya identidad me pidió no fuera revelada, me dijo que se sentían satisfechos de que este no haya terminado por el resto de su vida tras las rejas, que era lo que querían los allegados del difunto Juan, pues están convencidos de que todo se trató de un “fatal accidente”, algo que Elvia desmiente por completo.

“No fue ningún accidente. Lo mató a propósito. Ese desalmado es mi hermano, pero es un asesino a sangre fría que dejó a mis hijos sin su padre. Me parece una burla, una bofetada el simple castigo que recibió por todo el daño que nos hizo”, declaró por su parte Elvia, unas horas después de que Ernesto volviera a su casa a comenzar a cumplir con su pena. Archivado como: Crónica Mexicano condenado cárcel