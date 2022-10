Hispano mató a su padrastro por una insólita razón

Diego purgará prisión por largo tiempo

El muchacho trató de convencer en vano al juez. Cuando uno actúa con la sangre caliente, las consecuencias de lo que digamos o hagamos pueden ser fatales, por eso los expertos siempre recomiendan contar hasta diez antes de reaccionar, puesto que esos segundos es posible que podamos pensar bien las cosas y no cometer una tontera de la cual podríamos arrepentirnos toda nuestra vida. De eso trata la historia que quiero contarles hoy. De dos hispanos residentes del estado de Texas, uno fue la víctima y el otro el victimario. Ambos hicieron tremendas estupideces y uno de ellos la pagó de inmediato con su propia vida, mientras que el segundo, ha perdido su libertad y pasará toda su juventud tras las rejas. Todo ocurrió por una discusión entre Diego García y Mark Ramos A Diego García, de 19 años, lo acaban de encontrar culpable de un cargo de asesinato luego de que matara de varios balazos al esposo de su mamá, Mark Ramos, de 49 años. La tragedia se suscitó la noche del cinco de marzo del año pasado en la residencia de esta familia ubicada en el condado de Bexar, luego de que Ramos comenzara a discutir con su mujer, Bertha García. No ha quedado claro el por qué comenzó ese altercado, pero lo que sí es un hecho, es que de las ofensas verbales, Ramos pasó a las agresiones físicas. Empujó a su mujer enfrente de sus dos hijos, entre ellos Diego y el otro, un menor de 14 años, quienes a pesar de que no les gustó lo que veían, optaron por no meterse en ese lío de pareja.

Bañó de cerveza fría a su madre Lo que sí Diego ya no fue capaz de soportar fue cuando vio a Mark Ramos vaciar su jarra de cerveza fría en la cabeza de su mamá. Entonces se le fue encima a su padrastro y le pegó un puñetazo. Al verse confrontado, el ahora fallecido tomó una bocina portátil y se la lanzó a Diego, pero falló en el intento de pegarle con el aparato. Al ver fracasado su plan de venganza, Mark Ramos sacó sus llaves y se puso una en medio de los dedos, al parecer con la idea de herir al muchacho. Al ver esto, Diego corrió a la habitación donde había un arma de fuego, la tomó y abrió fuego en contra de su padrastro, arrebatándole la vida en el acto, a pesar de las súplicas de su mamá de que no disparara.

"Le dije que no valía la pena que lo matara" La señora Bertha García perdió a su marido en ese momento y ahora, también tendrá que aceptar que pasará separada de su hijo por mucho tiempo. Y es que, aunque él sí sigue con vida, deberá permanecer encerrado como castigo durante 18 largos años, tras ser declarado culpable por un jurado; pero le pudo ir peor, pues la Fiscalía había pedido cadena perpetua para él. "Le dije que no lo matara, porque no valía la pena, pero él no me hizo caso", se lamentó la acongojada mujer después del juicio. La defensa de Diego alegó que todo fue en defensa propia respondiendo a una serie de abusos domésticos por parte de un sujeto extremadamente agresivo, pero no fue suficiente para convencer a las autoridades en ese tribunal.

El error de Diego García fue seguirlo hasta afuera de la casa La parte acusadora no le creyó el cuento de la defensa propia porque Diego disparó no una, sino que seis veces en contra de la víctima, aun cuando ésta ya había salido de la casa huyendo tras recibir el primer balazo. Por haberle disparado cuando ya estaba afuera, quedó en evidencia de que ya no estaban en peligro nadie en la casa. Esta historia nos debe de poner a reflexionar a todos, en especial a los que tienen un temperamento de chispa, de esos que se prenden rápido. Y es que en uno de esos momentos, es fácil actuar precipitadamente, lo que podría meternos en líos de los cuales uno se arrepentirá por el resto de sus días, como le pasó a Diego. Lamentable historia, pero así son las cosas. Gracias por leer mi crónica de hoy en MundoNow Hasta la próxima.