Crónica: ¿Mató a su esposa como “regalo” de primer aniversario de boda?

Los estadounidenses se conocieron a principios del 2022 y el 14 de abril decidieron unir sus vidas en el sagrado vinculo del matrimonio. Se suponía que se amaban, pues se juraron en el altar amor hasta que la muerte los separara. Lo que no esperaban ninguno de los dos es que eso pasaría más pronto de lo que ambos se imaginaban.

Por lo general los problemas maritales “irreconciliables” suelen terminar en separaciones y divorcios, más no en asesinatos. En especial cuando las parejas tienen poco tiempo de estar juntas o se haberse casado, como es el caso de Christopher Snow y Casey Allen.

Lo hospitalizaron sin saber lo que había hecho en su casa

Tras la terrible colisión, el hombre de 31 años fue ingresado de emergencia a un centro médico. Hasta ese momento la policía no sabía nada sobre lo que había ocurrido en su domicilio con Casey. No fue hasta unas horas después que encontraran su cuerpo cuando familiares de ella fueron a buscarla preocupados porque no la localizaban por ningún medio.

Tras descubrir su cadáver apuñalado, comenzaron a buscar sospechosos. Todo les apuntó a que el causante había sido su propio marido, así que decidieron acusarlo de homicidio. Tras ser dado de alta, Christopher fue recluido en la cárcel de la localidad sin derecho a salir libre bajo fianza. Casey deja en la orfandad a cuatro niños. Pobres criaturas… Gracias por leer mi crónica de hoy en MundoNow Hasta la próxima. Archivado como: Crónica esposa regalo boda.