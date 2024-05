Cuando un pensamiento perverso y diabólico se apodera de la mente de una persona, no hay poder humano que pueda detenerlo.

Como un cazador vigiló a su presa

Dugger le reprochó por haberla abusado y lo corrió de la casa, algo que no le cayó nada en gracia al imputado que decidió vengarse y no necesariamente arremetiendo contra su ex.

Tras ser corrido de la casa, Frasdilla regresó a su carro y tomó su pistola, pero un vecino que se había dado cuenta de lo sucedido logró quitarle la pistola y evitar una tragedia.

A pesar de ello, ambos hombres tuvieron una confrontación física, la cual perdió Frasdilla, lo que hizo que concentrara toda su ira con el pobre Darius.

Le montó vigilancia y lo persiguió hasta que se llegó el día en que consideró que finalmente tenía que cobrárselas arrebatándole la vida frente a sus seres amados.