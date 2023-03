Crónica: Mata a su ex y le prende fuego a su auto con el cuerpo adentro

La víctima era de origen mexicano y ha dejado en la orfandad a tres niños

El hispano resultó severamente quemado del rostro cuando inició el siniestro

Crónica: Mata a su ex y le prende fuego a su auto con el cuerpo adentro. La violencia doméstica ha vuelto a cobrar otra vida en Georgia. Rubí Maldonado Nava, de 28 años y residente de la ciudad de Lawrenceville murió a punta de múltiples golpes que recibió en diversas partes de su cuerpo. Pero eso no es todo, a su verdugo, no le bastó con haberla vapuleado, sino que quiso deshacerse del cuerpo sin dejar evidencias que lo incriminaran.

De acuerdo con los reportes del Departamento de Policía del condado de Gwinnett luego de que mataran a la señora Maldonado, que era madre de tres pequeños de 11, 8 y 3 años, el asesino metió su cadáver en un vehículo y manejó hasta la localidad de Oglethorpe en donde se estacionó a un lado de la carretera y le prendió fuego con miras a eliminar toda prueba en su contra.

De pura casualidad lo atraparon

Mientras que cometía ese horrendo hecho contra quien era su exmujer y con la cual había procreado al más pequeño sus hijos, Jahir Alejandro Conteras Sagahon, de 29 años, resultó con varias quemaduras serias en su rostro y manos, entre otras partes del cuerpo. Por obvias razones, no quiso ir a un hospital para ser tratado, sino que regresó a su hogar para curarse ‘solito’.

Fue así como lo cacharon. Y es que no contaba con que justo en el preciso instante en que volvía, se toparía con un par de patrulleros que habían llegado al sitio precisamente buscando a Rubí, pues sus familiares los habían llamado para reportar que temían él le hubiera hecho algún daño, pues ella estaba completamente incomunicada, lo cual no era nada normal.