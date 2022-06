El patrullero persiguió al automotor y le ordenó de inmediato detenerse. La unidad paró en el estacionamiento de un popular restaurante de pollo frito. Ahí mismo, el uniformado hizo contacto con el chofer, que resultó ser Mario, el cual estaba sumamente nervioso. El representante de la ley le preguntó por qué actuaba así. Archivado como: Crónica Mario no bueno.

Mario iba manejando su vehículo sobre una carretera de la ciudad de Raleigh y no se percató de que estaba pisando el acelerador más de la cuenta. Un agente de la Oficina del Alguacil de esa localidad, que casualmente estaba midiendo velocidad en la zona, se percató de que ese vehículo iba 15 millas por encima del límite.

Crónica Mario no bueno. A Mario Alberto Silva Burgos en el estado de Georgia sus amigos y allegados lo tenían como una “buena persona” y, además, un “tremendo trabajador”. Pero todo indica que el mexicano de 30 años tenía un secreto muy bien guardado, pero por más que quiso ocultarlo, como suele suceder, acaba de salir a la luz.

“Es que no tengo licencia de conducir”

Mario le explicó al policía de que tenía miedo de ser arrestado porque no contaba con un permiso de conducir válido. El agente le dijo que se tranquilizara, que eso no era un problema grave para nadie y que trataría de ayudarle, pero a pesar de ello, el conductor no se calmaba de ninguna manera.

El oficial entonces sospechó que podía haber otra causa por la cual este residente de Georgia estaba tan aterrado y pidió refuerzos. Cuando llegó uno de sus colegas, le dijeron a Mario que si él les daría permiso para revisar el carro. El chofer, con tal de mostrar que no tenía nada que ocultar, les dijo que sí, que con gusto. Archivado como: Crónica Mario no bueno.