Crónica: Madre se debate entre la vida y la muerte

Lastimosamente ya no es su caso, puesto que lleva ya dos semanas postrada en la camilla de un hospital y lo peor es que sus seres amados están lejos.

Cristina me comentaba esta mañana que hablábamos de que confía en que con la presencia de todas las personas que la aman, Alba podría reaccionar positivamente.

No planean darse por vencidos

Todos tienen la esperanza de que los daños cerebrales no sean graves. Me decía que tiene ciertos reflejos y que están dispuestos a seguir luchando hasta el final por ella.

“Aunque su mirada no es fija, no la queremos desconectar. Preferimos hacer el intento de que vuelva en sí…”, me dijo su hija.

Lastimosamente Alba no cuenta con seguro médico y sus hijas son de escasos recursos, pero eso sí, son personas de mucha fe.

Si aún no has hecho la buena obra del mes, te invito a apoyar a esta familia. Hoy son ellos, mañana puede ser cualquiera de nosotros.

Gracias por leer mi crónica de hoy en MundoNOW. Por favor compártela y hasta la próxima.