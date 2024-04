Crónica: Madre salvadoreña implora por justicia

La tarde del pasado 10 de marzo la menor, junto con su hermana y su padre, fueron de paseo al Mall of Georgia , de la ciudad de Buford.

La señora Marina Hernández todavía no logra asimilar el hecho de que su preciosa Abby, de apenas cuatro añitos, ya no esté más a su lado.

Hasta el día de hoy, no ha presentado cargo alguno en contra del joven estadounidense de 18 años que atropelló a los tres miembros de esa familia.

No es para menos. El Departamento de Policía del condado de Gwinnett no ha actuado como generalmente lo hace.

Ella alega que, a lo mejor por ser él de la raza blanca y las víctimas hispanas, las autoridades no le están dando la atención debida al caso.

El caso de Abby sigue «bajo investigación”

Tras ser consultada al respecto por este medio, la policía de Gwinnett se limitó a decir prácticamente lo mismo que su reporte inicial después del fatal accidente.

“Que la camioneta blanca Chevrolet Silverado modelo 2004 fue confiscada para fines de la pesquisa”.

“Que el caso aún no ha sido cerrado y que los investigadores tratando de determinar los factores que dieron origen a este choque”.

Pero no han dicho por qué hasta ahora, no se ha revelado la identidad del chofer involucrado, ni la razón por la que no se le han impuesto cargos y ni siquiera una multa.