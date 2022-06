Uno de los hampones optó entonces por complacerse con la mujer sus instintos carnales y de inmediato se le fue encina, mientras que su cómplice sostenía a la niña que lloraba y gritaba inconsolable ante semejante ataque. La mujer luchó como una fiera para evitar ser asaltada sexualmente, pero al final, no pudo contra su agresor. Archivado como: Crónica Madre hispana violada

Tras cometer el ultraje, ambos se dieron a la fuga. Este terrible incidente ocurrió hace un par de semanas, pero hasta ahora, la Oficina del Fiscal de Distrito del condado de Suffolk solo ha podido identificar y atrapar al individuo que solamente robó, mas no así al que abusó de la pobre mujer. Lo único que tiene contra él es un par de fotos de mala calidad que fueron captadas por una cámara de vigilancia que había en el vecindario. Archivado como: Crónica Madre hispana violada

Y es que el muchacho delincuente primero le pegó en la cara, pero al no lograr contenerla con eso, sacó una navaja y le causó una herida en el pecho a ella, lo que la aterró y entonces dejó de luchar con él. El tipo la tiró a la cama y la violó ahí mismo, en presencia de su compañero de andadas y de la criatura de la mujer.

“Niños cometiendo crímenes atroces”

En entrevista con el noticiero local Canal 8 de Noticias (WFLA-PIX11), el fiscal a cargo de este caso Raymond Tierney, declaró lo siguiente: “Esta historia es repugnante, no solo por el nivel de violencia que utilizaron los hampones al momento de delinquir, sino también por la corta edad que ellos tienen. Se ha visto un incremento de delitos extremadamente violentos donde hay involucrados menores”.

El funcionario agregó que: “Lo que tienen que saber es que, sin importar su corta edad, van a ser procesados y juzgados y que nosotros nos aseguraremos de que les caiga todo el peso de la justicia”. El detenido aún no ha querido delatar al violador, pero confío en que pronto caerá. Mientras tanto, padres abramos bien los ojos para que nuestros hijos no vayan a andar en malos pasos estos días en que no tienen nada que hacer. Gracias por leer mi crónica de hoy en MundoHispánico Hasta la próxima. Archivado como: Crónica Madre hispana violada