Crónica madre muerte bebé. Dicen que el tiempo cura todo, pero no siempre es el caso. Hay dolores irreparables que ni siquiera el paso de los años es capaz de apaciguar, cuanto menos los días, como en el caso de la pequeña e inocente Aliyah Fuentes Amante, quien apenas el pasado 13 de junio fue salvajemente asesinada de un tiro por un tipo desalmado.

En esas duras imágenes se puede ver el momento en el que el atacante ingresó a la tienda propiedad de Marcela León, abuela de la niña. El hampón se paró en medio del local y vio hacia todos lados, como si estuviera buscando algo en particular. Luego salió sin siquiera haber preguntado por nada.

Basta con echar un vistazo a la cuenta de Facebook de Cruz Amante, la madre de la inocente criatura, para imaginarse un poquito del incomparable dolor que está viviendo por la partida injusta de Aliyah. Claramente afirma que, aunque sabe que está en ese lugar hermoso llamado cielo, no deja de extrañarla y sufrir por ella.

Crónica madre muerte bebé: Pocas pistas sobre al autor del crimen

El peor temor de Cruz es que el crimen de su adoraba bebita vaya a quedar impune, como muchos otros asesinatos en México. Por ello, no descarta en buscar la intervención del Gobierno estadounidense en vista de que la niña era nacida acá. Y es que la familia doliente quiere que el autor pague con creces.

No los culpo, creo que el hecho de que le arrebaten de esa manera un hijo a uno es algo que humanamente no se podría perdonar tan fácil, así es que espero que la justicia mexicana haga su parte para que el caso no vaya a quedar en la impunidad. Lo único que se sabe hasta ahora del verdugo de Aliyah es que es un reconocido delincuente de alias ‘El Patas’. Gracias por leer mi crónica de hoy en MundoHispánico Hasta la próxima. Archivado como: Crónica madre muerte bebé.