De acuerdo con Kristin ante semejante escena no se quedaron de brazos cruzados. Ella y su marido salieron en defensa de las niñas y el desconocido se tornó agresivo, al punto de que hasta mostró interés en pelear con el papá de las niñas, por lo cual llamaron de inmediato al 911. Al ver que llegaría la policía , el tipo intentó marcharse.

“Como no les pidió que tuvieran sexo no hicieron nada”

Kristin relató en su publicación que las autoridades locales llegaron casi de inmediato y que con las fotografías de las placas temporales del coche que ella y su pareja les previeron lograron dar con la dirección del individuo. Lo sacaron de su hogar e interrogaron, pero que la cosa no pasó a mayores solo porque “él no las había incitado directamente a que tuvieran sexo”.

“Como no tenía tampoco antecedentes de ser un agresor sexual, no hicieron nada. Él podrá ser que no esté ahí aún, pero sé que pronto lo estará porque tarde o temprano pagará las consecuencias de sus acciones. A ese parque suelen llegar muchos niños del vecindario a disfrutar. Estoy orando para que puedan seguir gozando de paz y seguridad”, concluyó la mujer. Gracias por leer mi crónica de hoy en MundoNow Hasta la próxima. Archivado como: Crónica Madre latino pedófilo