Lo que obviamente no pasó. Por el contrario, ese pequeño paquetito de drogas, solo sirvió para aumentar las sospechas de lo ilícito que había en el carro, así que los patrulleros procedieron a revisarlo por completo. No tardaron mucho en encontrar el verdadero botín de drogas que los dos hombres llevaban y bien empacados, ya listos para ser puestas en manos de traficantes al menudeo. Archivado como: Crónica ya no busquen

Mucho dinero y decenas de lihras de drogas

De acuerdo con los informes policiales, tras concluir con la búsqueda, los oficiales incautaron 78 libras (35,4 kilos) de cocaína. Los narcóticos estaban adentro del baúl. Se trataba de 30 paquetes de polvo blanco, que luego comprobaron se trataba de coca ya procesada. Y eso no fue todo, ya que cargaban una buena cantidad de billetes verdes.

Los oficiales enconraron ademeas mucho dinero en efectivo en una bolsa oculta en un compartimento en una puerta del auto. El monto no fue revelado a los medios de comunicación. Los dos imoutados fueron recluidos en la cárcel del condado de Hillsborough. Anthony posiblemente califique para salir bajo fianza, mas no así Pablo, ya que por no tener estatus legal en el país, las autoridades temen que vaya a huir. Gracias por leer mi crónica de hoy en MundoNow Hasta la próxima. Archivado como: Crónica ya no busquen