Crónica: Le sale muy mal la última jugada del año a pareja de primos

El dúo de latinos creyó que pasarían desapercibidos en los días feriados

Pero como “caída del cielo” la policía repentinamente los sorprendió en la calle

Crónica jugada pareja primos. En muchos de los países de Latinoamérica por estas fechas suena bastante una canción cuya letra dice así: “yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas…”. Bien por las personas que así les pasa, pero no todas pueden decir lo mismo. Y es que algunas perdieron a un ser amado, otras se la pasaron en hospitales, pero también hay quienes que terminaron en prisión.

Este es exactamente el caso de Cándido Rangel García, de 45 años y Adolfo Solorio García, de 31, una pareja de primos nativa de México que reside en el estado de Georgia. La noche del 30 de diciembre los paró por exceso de velocidad un patrullero de la Oficina del Alguacil del condado de Hall.

La simple multa se convirtió en algo mayor

Como iban a más de 20 millas por encima del límite establecido en esa área, el conductor se ganó una infracción. Y ya hubiera querido que terminara con una sola multa, pero las cosas se complicaron para él y su acompañante. Y es que el uniformado tuvo una profunda corazonada al verlos a ambos y optó por esculcar y no quedarse con la duda.

Al ver que el oficial les estaba haciendo demasiadas preguntas, los imputados comenzaron entonces a inquietarse y ponerse nerviosos, lo que solo aumentó las sospechas del agente, que de inmediato pidió refuerzos y cuando llegaron algunos de sus compañeros, bajaron a los sospechosos de su carro y les pidieron permiso para revisar el vehículo en el que se conducían.